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Россиянам рассказали о рисках при покупке земли

В ФНП предупредили о риске конфликта при покупке неразмежеванного земельного участка

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpres.com

При покупке земельного участка есть риск, что он может оказаться неразмежеванным — в таком случае право владения квадратными метрами придется доказывать в суде. Об этом россиянам рассказали в Федеральной нотариальной палате, сообщает «Российская газета».

В случае неразмежеванного участка есть вероятность, что на нем есть обременение, например, тропа к общему водоему. «Если участок не размежеван, то это грозит в перспективе большим конфликтом с соседями», — предупредили в ФНП.

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Среди рисков назвали ситуацию, когда дом по документам не привязан к участку, на котором находится. При проверке может выясниться, что постройка расположена на соседнем участке. В итоге собственнику придется исправлять положение, что потребует финансовых вложений.

Нотариусы также подчеркнули необходимость перед покупкой проверять назначение земельного участка и определить, может ли он использоваться для фермерства. Будущим владельцам стоит проверить разрешение на строительство жилых построек.

Ранее о запрете строительства домов на участках для огородничества предупредила адвокат Елена Кудерко. Эксперт подчеркнула, что с 2019 года законом больше не предусмотрено понятие «дача», вместо него используются юридические термины «сад» и «садоводство», а все постройки на участках разделяются на основные и вспомогательные.

Нина Ташевская
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