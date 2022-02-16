Россиян предупредили о запретах на дачное строительство

С 2019 года законом больше не предусмотрено понятие «дача», вместо него используются юридические термины «сад» и «садоводство», а все постройки на участках разделяются на основные и вспомогательные. О запретах на дачное строительство россиян предупредила адвокат Елена Кудерко, сообщает «Прайм».

К основным постройкам относятся жилые дома, которые должны быть не выше трех этажей, а их общая высота не должна превышать 20 метров. Запрещено возводить дома на фундаменте, если участок предназначен для огородничества — допускаются только летние щитовые домики.

«Есть ряд ограничений по планировке строений на участке, например, расстояние между жилыми домами должно составлять от 10 до 15 метров в зависимости от их взаимного расположения, это правило относится и к домам на смежных участках», — рассказала Кудерко.

Хозяйственные постройки, к числу которых относятся гаражи, навесы, теплицы и беседки, не регистрируются, поэтому за них не надо платить налог. Однако если у такой постройки есть фундамент, то ее необходимо оформить, что автоматически обязывает платить имущественный налог.

Кудерко отметила, что законом не предусмотрены какие-либо требования к внешнему виду зданий. «К сожалению, в России нет известного европейским странам "сервитута вида", означающего что любое возводимое строение должно отвечать интересам местного сообщества и эстетике окружающего пространства», — рассказала эксперт и добавила, что в Германии сосед имеет право пожаловаться на посадку большого дерева, если через 10 лет оно может закрыть ему красивый вид.

Ранее в феврале эксперты рассказали о возможных штрафах и даже уголовном наказании для дачников за вырубку деревьев. Юристы напомнили, что нельзя уничтожать редкие породы и молодые деревья (поросль). Штраф может грозить и за вырубку на граничащем с лесом участке.