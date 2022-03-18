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Путин порассуждал о помощи России Донбассу и процитировал Библию

Путин процитировал Библию, говоря о помощи России Донбассу

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Говоря о помощи российских войск Донбассу, президент Владимир Путин процитировал Библию. Об этом он заявил на концерте, посвященном восьмилетию вхождения Крыма в состав России, трансляцию ведет «Россия 24» на сервисе «Смотрим».

«Нет большей любви как если бы кто-то душу отдал за друзей своих», — заявил президент.

Таким образом он подчеркнул важность спецоперации по защите населения Донбасса. По словам президента, эта цитата из священного писания апеллирует к фундаментальным человеческим ценностям, которые близки всем христианам и представителям другим религий.

Ранее президент заявил, что целью проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины является спасение населения Донбасса от геноцида. Он подчеркнул, что местные жители не согласились с произошедшим на Украине в 2014 году переворотом и за это подверглись блокаде, обстрелам и бомбежке.

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Роман Кирьянов
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