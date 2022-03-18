Путин рассказал о цели спецоперации на Украине

Президент Путин назвал целью спецоперации России на Украине избавление людей от геноцида

Специальная операция на Украине должна избавить людей от геноцида. Такую цель назвал президент Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией. Трансляция ведется на канале «Россия 24».

Глава государства отметил, что живущие на Донбассе люди не согласились с госпереворотом на Украине.

«Против них тут же были организованы карательные военные операции и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцид», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что спецоперация позволит избавить граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от многолетних страданий.

О начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.