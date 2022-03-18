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Путин рассказал о цели спецоперации на Украине

Президент Путин назвал целью спецоперации России на Украине избавление людей от геноцида

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Специальная операция на Украине должна избавить людей от геноцида. Такую цель назвал президент Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией. Трансляция ведется на канале «Россия 24».

Глава государства отметил, что живущие на Донбассе люди не согласились с госпереворотом на Украине.

«Против них тут же были организованы карательные военные операции и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцид», — сказал президент России.

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Путин подчеркнул, что спецоперация позволит избавить граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от многолетних страданий.

О начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.

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Анна Щербакова
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