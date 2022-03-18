Кремль рассказал о разговоре Путина и Шольца

Президент Путин и канцлер Шольц по телефону обсудили ход спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили по телефону ход российской спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что Россия готова продолжить поиск того решения конфликта, которое будет удовлетворять ее принципиальным позициям.

Также президент обратил внимание на произведенные Украиной обстрелы Донецка и Макеевки, где пострадали мирные жители. По его словам, Запад полностью проигнорировал эти инциденты.

Помимо этого, Путин назвал «нереалистичными» предложения украинской стороны на переговорах и заявил, что такая позиция озвучивается специально, чтобы затянуть переговорный процесс.

В Кремле сообщили, что в пятницу, 18 марта, президент России проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Темой звонка станет ход спецоперации по демилитаризации Украины.