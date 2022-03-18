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Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с Макроном

Песков заявил, что 18 марта Путин проведет телефонный разговор с Макроном

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 18 марта, проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь, разговор с президентом Франции запланирован на 19:00 по московскому времени. Кремль даст соответствующее сообщение о начале переговоров, добавил Песков.

Он добавил, что в течение дня у президента России также запланирован целый ряд встреч непубличного характера. Кроме того, утром глава государства уже провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, резюмировал представитель Кремля.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером продолжение мирных переговоров с Россией. Кроме того, главы государств обсудили планы поставок гуманитарной и военной помощи для Киева.

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Сергей Истомин
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