Зеленский обсудил с Макроном продолжение переговоров с Россией

Президент Украины Ззеленский обсудил с Макроном продолжение переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном продолжение мирных переговоров с Россией. Об этом пишет ТАСС.

«Продолжил диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. <...> Отдельное внимание [уделили] продолжению мирного диалог», — написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее 17 марта глава Франции подтвердил, что намерен в ближайшие часы провести новый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что несколько раз в неделю говорит с лидерами России и Украины в попытке прийти к мирному урегулированию.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля. Макрон впоследствии неоднократно проводил телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Джо Байденом и Зеленским, заявляя, что обеспокоен ситуацией и намерен ее урегулировать.

