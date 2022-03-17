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Макрон заявил о намерении провести разговор с Путиным

Президент Франции Макрон намерен поговорить с Путиным по телефону в ближайшие часы

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшие часы провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжая поиски мирного урегулирования, я несколько раз в неделю говорю с президентами Украины и России. В ближайшие часы я вновь планирую переговорить с президентом Путиным», — сказал французский лидер.

12 марта Путин провел телефонный разговор с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию на Украине. Он проинформировал французского коллегу и канцлера ФРГ о гуманитарной ситуации в зонах проведения российской спецоперации на Украине. Также политики рассмотрели вопросы, связанные с реализацией российских требований. Беседа продолжалась 75 минут.

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Анжелика Бережная
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