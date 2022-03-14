Макрон вновь созвонится с Путиным

Президент Франции Макрон намерен вновь созвониться с Владимиром Путиным в ближайшие часы

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь созвониться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие часы. Он заявил о готовности к звонку в понедельник, 14 марта, передает ТАСС.

12 марта Путин провел телефонный разговор с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер рассказал главам Франции и Германии о нарушении украинскими военными норм международного гуманитарного права в зонах проведения российской спецоперации. В частности, он привел факты использования мирного населения как «живого щита», развертывания вооружений вблизи школ и больниц, а также расправ над теми, кто выражает несогласие с действиями силовиков.