Инфекционист дал совет по выбору препарата для повторной вакцинации от COVID-19

Врач Поздняков допустил использование разных препаратов для повторной вакцинации

При повторной вакцинации от коронавируса не обязательно использовать тот же самый препарат, что и в первый раз, допускается применение разных вакцин. Совет по выбору вакцины «Ленте.ру» дал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По оценке Позднякова, большая часть россиян привита от COVID-19 препаратом «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и его модификациями.

«Те, кто ранее привился вакцинами "ЭпиВак", "КовиВак" или зарубежными препаратами, совершенно спокойно могут ревакцинироваться "Спутником"», — заключил специалист.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что март и апрель — ключевые месяцы по развитию эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране, поэтому их нужно использовать для повторной вакцинации. Министр здравоохранения подчеркнул, что вакцинированные и ревакцинированные граждане имеют значительно меньшие риски заразиться и передать стелс-омикрон.