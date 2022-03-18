Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Рембрандта и Вермеера

В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Рембрандта и Вермеера

Фото: пресс-служба Краснодарского выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале открылась экспозиция репродукций работ Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера. Об этом сообщает издание «Юга.ру».

На выставке будет представлено более 70 работ. Репродукции созданы при помощи техники жикле на натуральном холсте, они сопровождаются описанием сюжетов и историей создания.

Выставка «Рембрандт и Вермеер. Два мастера» будет работать до 5 июня.

Ранее сообщалось, что в Дербенте 8 и 9 июня пройдет большая республиканская конференция «Петровские чтения», посвященная 300-летию Персидского похода и 350-летию со дня рождения Петра I. В конференции примут участие ученые, историки, занимающиеся исследованием Петровской эпохи, музейные работники, а также краеведы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Стала известна цель Байдена в разговоре с Си Цзиньпином
Российская авиакомпания пообещала самостоятельно ремонтировать самолеты Boeing
Польша увеличит численность армии почти в два раза
Российский бизнес в США «закошмарили»
Путин подписал указ о дополнительных мерах в валютном регулировании
Прокуратура попросила для Эдварда Била год и четыре месяца колонии
Литва объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Сотрудники казанской колонии поймали кота-наркокурьера и показали его на видео
В России напомнили о ядерном ударе США по Японии после слов Байдена о Путине
Раскрыто возможное средство против неизлечимой деменции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.