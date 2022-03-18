В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Рембрандта и Вермеера

В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Рембрандта и Вермеера

В Краснодарском краевом выставочном зале открылась экспозиция репродукций работ Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера. Об этом сообщает издание «Юга.ру».

На выставке будет представлено более 70 работ. Репродукции созданы при помощи техники жикле на натуральном холсте, они сопровождаются описанием сюжетов и историей создания.

Выставка «Рембрандт и Вермеер. Два мастера» будет работать до 5 июня.

Ранее сообщалось, что в Дербенте 8 и 9 июня пройдет большая республиканская конференция «Петровские чтения», посвященная 300-летию Персидского похода и 350-летию со дня рождения Петра I. В конференции примут участие ученые, историки, занимающиеся исследованием Петровской эпохи, музейные работники, а также краеведы.