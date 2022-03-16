В Дербенте пройдет конференция «Петровские чтения» к 350-летию Петра I

В Дербенте 8 и 9 июня пройдет республиканская конференция «Петровские чтения»

Большая республиканская конференция «Петровские чтения», посвященная 300-летию Персидского похода и 350-летию со дня рождения Петра I, пройдет в Дербенте. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие запланировано на 8 и 9 июня на базе Дербентского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника. В конференции примут участие ученые, историки, занимающиеся исследованием Петровской эпохи, музейные работники, а также краеведы.

Отмечается, что основными темами станут «Роль Петра в модернизации России», «Международные отношения, внешние торгово-экономические, дипломатические и культурные связи в петровскую эпоху», «Войны и сражения в Петровскую эпоху», «Восточная политика Петра Великого» и другие.

Ранее в марте стало известно, что в выставочном зале Союза художников Республики Дагестан открылась выставка «Слова камней. Из истории христианства в Дагестане». Экспозиция, организованная «Музеем-заповедником-этнографическим комплексом «Дагестанский аул» в связи 800-летием князя Александра Невского, продлится до 31 марта.