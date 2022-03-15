В Дагестане пройдет выставка об истории христианства в республике

В Дагестане пройдет выставка об истории христианства в республике

В выставочном зале Союза художников Республики Дагестан открылась выставка «Слова камней. Из истории христианства в Дагестане». Об этом сообщает издание «Дагестанская правда».

Выставка организованна «Музеем-заповедником-этнографическим комплексом «Дагестанский аул» в связи 800-летием князя Александра Невского.

На ней будут представлены фотографии памятников раннехристианской культуры на территории Дагестана, архивный материал по истории собора Александра Невского в Махачкале и православного зодчества в Дагестане, фотографии скульптурных памятников и церковного зодчества, посвященные Александру Невскому, а также произведения живописи и графики дагестанских художников на тему христианства.

Выставка продлится до 31 марта.

В декабре 2021 года сообщалось, что представители епархии Русской православной церкви совместно с археологами воссоздадут достоверную историческую картину развития христианства на Черноморском побережье Кавказа. Фрагменты утраченных храмов планируется превратить в достопримечательности.