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Оценены шансы на укрепление курса рубля

Аналитик Михайлова заявила, что шанс на укрепление курса до 100 рублей за доллар реален

Фото: pixabay.com

Глава отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова оценила шансы на укрепление курса российской валюты после падения до 120 рублей за доллар. Об этом пишет агентство «Прайм».

Специалист заявила, что несмотря на сохранение напряженности геополитической обстановки и новые санкции, российская экономика справилась с «шоковым» этапом — российская валюта восстанавливает свои позиции и в течение всей недели торгуется в плюсе. Михайлова считает, что шанс на ее укрепление в районе 100 рублей за доллар вполне реален.

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Положительно на перспективы российской валюты влияют меры по контролю за движением капитала и сокращение импорта, продолжила эксперт. При этом цены на товары российского экспорта в 2022 году значительно выше, чем в прошлом, заметила Михайлова. Кроме того, экспортеры теперь обязаны продавать 80 процентов валютной выручки. Все это может с избытком покрыть спрос на валюту, заключила аналитик.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился с «Лентой.ру» прогнозом относительно будущего курса рубля. По его мнению, курс российской валюты по отношению к доллару сильно недооценен, так как объективных экономических причин для ее снижения нет. Сейчас снижение рубля по отношению к доллару обусловлено исключительно эмоциональной реакцией на новостной фон, отметил экономист, так как люди находятся в повышенном тревожном состоянии и рассматривают доллар как защитный актив.

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Марина Совина
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