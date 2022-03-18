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Россиянка отрезала себе руку циркулярной пилой и пошла пугать соседа

Жительница Ленобласти отпилила себе руку, оставила ее дома и пошла к соседу

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Жительница Ленинградской области отрезала себе руку циркулярной пилой, оставила ее в своей квартире и направилась к соседу. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

Инцидент с приехавшей из Ростовской области россиянкой произошел в Мурино. Ее сосед рассказал, что вечером 16 марта пострадавшая постучалась к нему в дверь. Открыв дверь, мужчина увидел истекающую кровью женщину, которая, однако, не кричала и не жаловалась на боль.

Испуганный сосед прошел с пострадавшей к ней домой, где увидел отрезанную кисть и циркулярную пилу. Затем мужчина вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у женщины тяжелое состояние. По данным источника телеканала, у россиянки могут быть проблемы с психикой. На данный момент решается вопрос о ее помещении в психиатрическую лечебницу.

Правоохранительные органы инициировали проверку по факту инцидента, в ходе которой выяснилось, что никаких следов борьбы в квартире не было.

Ранее житель Приморского края публично отрезал себе кисть левой руки. На кадрах опубликованного ролика видно, как полуголый мужчина сначала стоит на балконе, крича что-то невнятное. После этого он взял нож и отрезал себе кисть.

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Никита Абрамов
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