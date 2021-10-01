Россиянин публично отрезал себе руку и попал на видео

Очевидцы опубликовали видео, на котором житель Приморья публично отрезает себе руку

Житель Приморского края публично отрезал себе кисть левой руки. Инцидент попал на видео очевидцев. Запись в пятницу, 1 октября, публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в городе Лесозаводске. Полуголый мужчина сначала долго стоял на балконе и что-то невнятно кричал, привлекая внимание прохожих. После чего он схватил нож и отрезал себе кисть.

В настоящий момент о состоянии местного жителя ничего не известно. Непонятен также его мотив.

10 сентября стало известно, что в одном из торговых центров Калининграда двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца на эскалаторе.