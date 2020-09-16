Российского ребенка затянуло в эскалатор

Пятилетнего ребенка затянуло в эскалатор в одном из торговых центров Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По информации издания, сотрудники торгового центра самостоятельно достали ногу ребенка из эскалаторной ленты. Приехавшие по вызову медики диагностировали у него ушибы и ссадины.

Ранее в сентябре в московском метро девочка попыталась достать монету во время поездки на эскалаторе, и ее руку затянуло в движущееся полотно. Ребенка доставили в больницу. Рука осталась цела, врачи наложили швы. «Кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем», — рассказала мать девочки.

Летом 2017 года в Йошкар-Оле девочке зажало руку между перилами и лестницей эскалатора торгового центра. Ребенка освободили с помощью комбинированных ножниц и передали медикам.