Руку ребенка затянуло в эскалатор в московском метро

Маленькая пассажирка московского метро попыталась достать монету во время поездки на эскалаторе, и ее руку затянуло в движущееся полотно, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Руку девочки удалось вытащить, ребенка доставили в больницу. «В результате происшествия у несовершеннолетней была диагностирована рваная рана второго пальца», — сказал собеседник издания.

Инцидент произошел несколькими днями ранее на станции «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Ребенок ехал с мамой на эскалаторе к выходу из метро и играл с монеткой, перебирая ее пальцами. Мелкий предмет выскользнул из детских рук и упал на ступеньку. Девочка автоматически бросилась за монетой, чтобы поднять. Родительница не успела среагировать на действия дочери, чья левая рука быстро попала в механизм.

Мать рассказала КП, что уже забрала ребенка из больницы. Рука осталась цела, врачи наложили швы, и скоро их можно будет снять. «Кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем», — добавила россиянка.

Летом 2017 года руку девочки зажало между перилами и лестницей эскалатора торгового центра в Йошкар-Оле. Ребенка освободили с помощью комбинированных ножниц и передали медикам.