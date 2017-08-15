Девочке из Йошкар-Олы зажало руку в эскалаторе

В торговом центре Yolka в Йошкар-Оле руку четырехлетней девочки затянуло между перилами и лестницей эскалатора. Об этом сообщается на сайте Марийской службы аварийно-спасательных и экологических работ во вторник, 15 августа.

«Руку девочки извлекли с помощью инструмента комбинированные ножницы. Девочку передали медикам», — отмечено в тексте.

Сигнал об этом происшествии поступил спасателями днем. Инцидент произошел, предположительно, когда ребенок спускался, сидя на ступенях эскалатора.

19 июля палец семимесячной девочки в Череповце застрял в лопасти спиннера. Домой вызвали медиков и спасателей. Последним удалось отделить пластиковую часть игрушки, но чтобы снять металлический подшипник, ребенка пришлось отвезти в больницу.