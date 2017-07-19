Трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор в московском метро

Трехлетняя девочка получила тяжелые раны на эскалаторе в московском метро на станции «Краснопресненская». Полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что ногу девочки затянуло в подъемный механизм. Его удалось быстро остановить. На место прибыли медики и диагностировали у пострадавшей рваную рану голени.

Ребенка экстренно доставили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.

В декабре 2016 года в Ставрополе в торговом центре группа школьников получила травмы после падения с эскалатора. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, не менее пяти из них доставили в больницу.