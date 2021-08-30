Россиянину отрезали уши и палец за украденный вентилятор

В Нижегородской области двое мужчин задержаны за покушение на убийство односельчанина. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 августа находившиеся в деревне Елисеево в гостях у потерпевшего россияне в ходе совместного употребления алкоголя напомнили хозяину, что ранее тот украл у одного из них вентилятор. Мужчина отрицал обвинения и не собирался ничего возвращать, тогда 48 и 28-летний подозреваемые напали на него и избили, а после отрезали кухонным ножом ушные раковины и палец на ноге.

В какой-то момент садисты отвлеклись, и тогда истекавшему кровью владельцу жилища удалось сбежать. Он обратился в больницу, где ему оказали помощь.

Злоумышленники были задержаны. Один из них признался в преступлении. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Подозреваемые арестованы и помещены в СИЗО.

27 апреля сообщалось, что в Бурятии задержали троих местных жителей в возрасте от 14 до 28 лет, которые жестоко избили 68-летнего пенсионера, отрезали ему ухо, а затем сожгли вместе с домом.