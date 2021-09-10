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Двухлетнему россиянину отрезало палец на эскалаторе

Двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором в Калининграде
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В одном из торговых центров Калининграда двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца на эскалаторе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

По предварительной информации, в четверг, 9 сентября, калининградец пришел в торговый центр с сыном. На первом этаже возле эскалатора мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. Тот встал на первую ступеньку ленты эскалатора и упал, а его кисть попала под ограничитель ступеней эскалатора. В результате ребенку отрезало фалангу пальца на руке. Мальчика госпитализировали.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту.

В прошлом году пятилетнего ребенка затянуло в эскалатор в одном из торговых центров Екатеринбурга. Сотрудники ТЦ самостоятельно достали ногу ребенка из эскалаторной ленты.

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