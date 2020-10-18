Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео

В Москве двое детей упали с эскалатора в торговом центре «Мегаполис» у метро «Технопарк». Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 17 октября, когда девочка в сопровождении сестры попыталась спуститься по эскалатору с коляской, в которой был еще один ребенок. В результате дети скатились вниз по ступеням. Момент падения попал на видео.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова отметила, что, по предварительной информации, ни девочке, ни ребенку в коляске не потребовалась медицинская помощь. После происшествия они уехали домой вместе с семьей.

Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, будет дана оценка действиям родителей и проверено, соблюдает ли ТЦ требования федерального законодательства о несовершеннолетних и о безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

В 2019 году сообщалось, что две пожилые туристки из США упали с эскалатора в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В результате обе женщины получили травмы.