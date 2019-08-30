Туристки из США пострадали при падении с эскалатора в российском аэропорту

Две пожилые туристки из США упали с эскалатора в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в три часа ночи в пятницу, 30 августа, когда 71-летняя и 77-летняя американки поднимались по эскалатору со второго этажа на третий. Одна из них получила множественные ушибы и ссадины, а другая — сильно повредила палец.

На месте пострадавшим женщинам оказали медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались. Обстоятельства инцидента выясняются.

В мае пожилая пассажирка, прилетевшая из Туниса, упала с трапа в аэропорту Санкт-Петербурга. Инцидент произошел утром 24 мая после посадки лайнера в Пулково. Пенсионерка 1945 года рождения оступилась и упала во время выхода из самолета. Позже женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

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