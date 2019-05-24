Пожилая пассажирка упала с трапа в российском аэропорту

Пожилая пассажирка, прилетевшая из Туниса, упала с трапа в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел утром 24 мая после посадки лайнера в Пулково. Пенсионерка 1945 года рождения оступилась и упала во время выхода из самолета.

Сразу после инцидента сотрудники аэропорта оказали ей медицинскую помощь. Позже женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

В феврале в международном аэропорту имени Титова при посадке пассажиров на рейс Барнаул — Москва несколько человек упали с трапа. Инцидент произошел при посадке на самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Из-за обрушения верхней площадки автотрапа пострадали шесть человек, четверо были госпитализированы.

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