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Оценены перспективы программы туристического кешбэка в 2022 году

Более миллиона россиян смогут отдохнуть по программе туристического кешбэка в 2022 году

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что более миллиона россиян смогут вернуть деньги за отдых в России в рамках нового этапа туристического кешбэка. Перспективы программы она оценила в своем Telegram-канале.

Специалист напомнила, что второе окно продаж в 2022 году открылось с 15 марта по 1 мая. При этом отправиться в путешествие можно до 1 июля.

Условия программы остались прежними: продолжительность проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, а турпродукт должен быть оплачен банковской картой «Мир». В случае выполнения данных условий на карту вернется 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Ранее в марте российские туроператоры заявили, что рост цен на отдых внутри страны в летний период составит около 10-30 процентов. По словам замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргариты Назаровой, некоторые игроки рынка ожидают рост цен до 30 процентов — специалист отметила, что отдельные отели уже начали присылать информацию о повышении стоимости размещения.

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Валентина Процкова
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