В России предсказали повышение цен на летний отдых

Туроператоры спрогнозировали рост цен на летний отдых в России до 30 процентов

Российские туроператоры считают, что рост цен на отдых внутри страны в летнем периоде составит около 10-30 процентов. Такой прогноз озвучили несколько экспертов в ходе обсуждения перспектив предстоящего курортного сезона в рамках туристической выставки MITT-2022, пишет «Интерфакс».

Так, по словам замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргариты Назаровой, некоторые игроки рынка ожидают рост цен до 30 процентов — специалист отметила, что отдельные отели уже начали присылать информацию о повышении стоимости размещения.

Президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов согласился с коллегой и предсказал, что цены вырастут минимум на 10-30 процентов. По его мнению, увеличение стоимости отдыха стимулирует программа туристического кешбэка — после перезапуска акции с 15 марта бронирования отелей бренда превысили показатели прошлого года.

«Что касается цен, то основную долю расходов отелей составляют зарплаты персонала и коммунальные услуги. В прошлом году был очень большой рост зарплат линейного персонала в отелях, от 30 до 70 процентов, поэтому в этом году такого большого роста зарплат уже не будет. Коммунальные услуги также, надеюсь, не будут дорожать выше уровня инфляции», — объяснил Высоканов.

Ранее в марте сообщалось, что российские путешественники резко расхотели отправляться на отдых за границу на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Так, туроператоры отметили, что туристы в основном бронируют туры по ближнемагистральным массовым направлениям, где сохранена авиаперевозка.

