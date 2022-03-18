Россияне назвали самые счастливые регионы страны

Самыми счастливыми регионами России стали Крым и Краснодарский край

По мнению большинства россиян (26,5 процента), самый счастливый регион России — Крым. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru, которое было проведено к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.

Так, на втором месте рейтинга с небольшим отрывом от Крыма оказался Краснодарский край — 22,7 процента участников опроса считают, что счастье нужно искать именно в этом регионе. Третью строчку заняла Калининградская область, набрав 11,3 процента голосов.

По десять процентов россиян находят свое счастье в Санкт-Петербурге и на Алтае, Байкал выбрали шесть процентов, Карелию — пять процентов. Москве, Татарстану и Екатеринбургу отдали свое предпочтение по 2,5 процента респондентов.

Ранее в марте были названы самые популярные курорты Краснодарского края. Так, лидерами направления стали Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск, Голубицкая, Кабардинка и Архипо-Осиповка.