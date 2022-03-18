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Польша заявила о намерении устроить в школы сотни тысяч украинских детей

Министр образования Польши заявил о готовности устроить в школы 700 тысяч детей с Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство образования и науки Польши готово устроить на обучение в школы около 700 тысяч детей украинских беженцев. Об этом заявил глава ведомства Пшемыслав Чарнек, сообщает ТАСС.

По словам министра, для этого власти страны намерены создавать специальные подготовительные классы, в которых будет сделан упор на изучение польского языка. Пока же с просьбой об устройстве в школы обратились родители лишь 70 тысяч детей с Украины.

«90 процентов детей в школы пока не обратились», — пояснил Чарнек.

Ранее стало известно, что с начала боевых действий Украину покинули свыше 3,2 миллиона человек. Около двух миллионов из них направились в Польшу. Остальные уехали в Германию, Францию, Россию или другие европейские страны.

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Алевтина Запольская
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