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Российские магазины начали отменять скидки и промоакции

РБК: X5 Group сообщила об отказе поставщиков от промоакций и скидок на продукцию

Фото: агентство «Москва»

Ряд поставщиков крупнейшего российского ритейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») с конца февраля отказался от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию. Об этом в пятницу, 18 марта, пишет РБК.

Как сообщили изданию в пресс-службе компании, большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети, что «хотят взять паузу, а потом вернуться с новым промопланом». Там подчеркнули, что предоставление в магазинах скидок с цены товара возможно только с согласования компании-поставщика.

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С аналогичной ситуацией столкнулась сеть «Азбука вкуса». Однако, заверили там, посетители не заметят отмены скидок, так как доля ценового промо у ретейлера не превышает пяти процентов. В пресс-службе сети «Верный» уточнили, что за последнее время от промоакций отказались примерно треть поставщиков, которые объясняют такое решение повышением стоимости товаров на фоне роста курсов валют и нарушения логистических цепочек, которые приводят к дефициту сырья и упаковочных материалов.

Источник издания в одной из федеральных сетей отметил, что промоакции отменяют транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, а также отечественные производители, которые зависит от импортного сырья.

Ранее президент России Владимир Путин поручил членам правительства и чиновникам из Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны. Он также подчеркнул необходимость обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. В первую очередь, по его словам, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и товарах первой необходимости. Высшие должностные лица регионов должны проводить оперативный мониторинг розничных цен на данную продукцию, добавил российский лидер.

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Марина Совина
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