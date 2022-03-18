Россиянам назвали срок окончания горнолыжного сезона в Сочи

На «Роза Хутор» сообщили, что горнолыжный сезон 2022 года продлится до 22 апреля

Российским путешественникам назвали срок окончания горнолыжного сезона 2022 года в Сочи. Об этом сообщает региональное издание Sochi24.tv.

Так, в пресс-службе курорта «Роза Хутор» рассказали, что сезон катания на лыжах и сноубордах продлится ориентировочно до 22 апреля. В прошлом году склоны были закрыты 18 апреля.

Отмечается, что обычно сезон катания в Сочи длится в среднем 163 дня. При этом самый короткий сезон в истории был в 2019-2020 годах (92 дня), поскольку туристам из-за пандемии коронавируса закрыли доступ на склоны уже в марте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки окончания горнолыжного сезона на курортах Кавказа — в этом году благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах погода сохранится до конца марта. Так, на Обуховском перевале высота снега составляет 130 сантиметров, в Архызе — 20 сантиметров, в Терсколе — 72 сантиметра.