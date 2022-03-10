Россиянам назвали сроки окончания горнолыжного сезона на курортах Кавказа

Вильфанд сообщил, что горнолыжный сезон на Кавказе продлится до конца марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки окончания горнолыжного сезона на курортах Кавказа — в этом году благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах погода сохранится до конца марта. Его слова передает РИА Новости.

Так, на Обуховском перевале высота снега составляет 130 сантиметров, в Архызе — 20 сантиметров, в Терсколе — 72 сантиметра. При этом на Красной Поляне снежный покров достиг 18 сантиметров, что, по словам эксперта, редкость для этого курорта.

«Надо иметь в виду, что это данные со станций, которые расположены в низких местах, то есть на склонах очень много снега. До конца марта горнолыжники могут получать удовольствие от катания», — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске прошел снегопад, который стал рекордным за последние более чем 100 лет. По данным метеорологов, за сутки в российском городе всего за несколько часов выпало 6,5 миллиметра осадков, что стало рекордным показателем для марта. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1916 году, когда в Благовещенске выпало 2,4 миллиметра осадков.