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Россиянам назвали сроки окончания горнолыжного сезона на курортах Кавказа

Вильфанд сообщил, что горнолыжный сезон на Кавказе продлится до конца марта

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки окончания горнолыжного сезона на курортах Кавказа — в этом году благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах погода сохранится до конца марта. Его слова передает РИА Новости.

Так, на Обуховском перевале высота снега составляет 130 сантиметров, в Архызе — 20 сантиметров, в Терсколе — 72 сантиметра. При этом на Красной Поляне снежный покров достиг 18 сантиметров, что, по словам эксперта, редкость для этого курорта.

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«Надо иметь в виду, что это данные со станций, которые расположены в низких местах, то есть на склонах очень много снега. До конца марта горнолыжники могут получать удовольствие от катания», — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске прошел снегопад, который стал рекордным за последние более чем 100 лет. По данным метеорологов, за сутки в российском городе всего за несколько часов выпало 6,5 миллиметра осадков, что стало рекордным показателем для марта. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1916 году, когда в Благовещенске выпало 2,4 миллиметра осадков.

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Валентина Процкова
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