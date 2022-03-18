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Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье

Realiste: самый высокий спрос на жилье в Москве зафиксировали в районе Северное Тушино

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В марте 2022 года среди районов Москвы самый высокий спрос на жилье зафиксировали в Северном Тушино в Северо-Западном административном округе (СЗАО) — срок экспозиции объектов составил 24 дня. Еще четыре востребованных района Москвы по подобному признаку определили аналитики IT-компании Realiste, сообщает РБК.

Вторую строчку рейтинга занял район Восточное Бирюлево в Южном административном округе (ЮАО) с показателем в 25 дней. Топ-3 списка замкнуло Чертаново Центральное в ЮАО, где квартиры в среднем находят за 27 дней. Четвертое и пятое место заняли Новогиреево в Восточном административном округе (ВАО) и Коньково на юго-западе Москвы — сроки экспозиции достигли 28 и 29 дней соответственно.

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Что касается предложения, то лидером по количеству стал Филевский парк в Западном административном округе (ЗАО) — на квадратный километр района пришлось более 264 квартир. Ниже расположился Даниловский район ЮАО с показателем в 204,7 квартир. Топ-3 замкнули Раменки в ЗАО — 188 квартир на квадратный километр. Четвертое и пятое места у Тимирязевского района и Восточного Дегунино в Северном административном округе (САО) — 165 и 86 квартир соответственно.

Ранее «ЦИАН. Аналитики» назвали районы Москвы с максимальным ростом цен на жилье. Наиболее высокие показатели зафиксировали в поселениях Роговское, Первомайское и Мосрентген Новой Москвы. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке на 20 процентов превысила показатели февраля 2021 года.

Нина Ташевская
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