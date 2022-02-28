Названы районы Москвы с максимальным ростом цен на жилье

Максимальным рост цен на жилье в Новой Москве зафиксировали в поселениях Роговское, Первомайское и Мосрентген. Такие районы назвали эксперты «ЦИАН.Аналитики», сообщает «РБК».

В поселении Роговское жилье на вторичном рынке с февраля 2021 года подорожало на 47 процентов — средняя цена квадратного метра достигла 109,3 тысячи рублей. На втором месте оказалось Первомайское, в котором средняя стоимость «квадрата» выросла на 40 процентов и составила 178,8 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает поселение Мосрентген: за год квадратный метр здесь подорожал на 36 процентов — до 234,2 тысячи рублей.

На четвертом месте оказался Троицк с ростом на 32 процента (213,3 тысячи рублей за квадратный метр), а пятую позицию рейтинга разделили Рязановское (плюс 29 процентов — до 202,4 тысячи), Киевский (плюс 29 процентов — до 173,9 тысячи) и Новофедоровское (плюс 29 процентов — до 156,8 тысячи).

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Новой Москвы составляет 228,9 тысячи рублей. Эта сумма на 20 процентов превышает показатели февраля 2021 года. «Выбор на вторичном рынке в Новой Москве меньше, чем на первичном, цены сильнее зависят от изменения структуры предложения. Большое влияние оказывают транспортные проекты (не только строительство метро и МЦД, но и развитие дорожной сети), а также программы по благоустройству, по строительству социальной инфраструктуры», — рассказал руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее в феврале аналитики ЦИАН назвали районы Новой Москвы с самыми дешевыми однокомнатными квартирами для аренды. Наиболее бюджетные варианты для съема жилья расположены в Троицке — средняя ставка там составляет 22,3 тысячи рублей в месяц. В Крюково средняя арендная плата достигает уже 30,7 тысячи рублей.