Ноу-хау московских врачей помогут ставить диагнозы пациентам по всей России

Начало событий в новости В Москве вчетверо увеличат применение нейросети для постановки диагнозов

Московские врачи-радиологи приняли участие в разработке национального стандарта искусственного интеллекта в медицине. Принятые Росстандартом документы позволят повысить скорость внедрения нейросетей для помощи медикам при постановке диагноза и лечении пациентов по всей России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Единые стандарты помогут ускорить внедрение цифровых помощников по всей России. Это позволит IT-компаниям уже на этапе разработки лучше понимать требования к алгоритмам машинного обучения и программному обеспечению, а заказчикам (...) формировать точное техническое задание. Как результат, все регионы нашей страны смогут улучшить качество диагностики заболеваний Анастасия Ракова заммэра Москвы

Единые стандарты устанавливают понятия и нормы, которые необходимы для внедрения новых технологий во все медучреждения России.

Использовать нейросети в московском здравоохранении начали еще в 2020 году. С тех пор столичные медики накопили уникальный опыт, а технологии искусственного интеллекта вошли в обычную практику. При этом нейросети не могут заменить врача, подчеркивают в соцкомплексе Москвы.

На КТ искусственный интеллект умеет выявлять рак легкого, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, признаки ишемической болезни сердца и COVID-19. Кроме того, нейросети могут определить патологии легких на рентгенографии и флюорографии, а также рак груди на маммографии.

В Москве за два года эксперимента искусственный интеллект помог обработать почти 5 миллионов исследований. Новые технологии положительно влияют как на скорость диагностики, так и на ее качество.

Ранее стало известно, что в Москве внедрят искусственный интеллект для анализа 22 новых направлений исследований. Таким образом, применение нейросети расширится до 29 направлений. Сейчас он выявляет заболевания по семи направлениям исследований.