В Москве вчетверо увеличат применение нейросети для постановки диагнозов

В Москве внедрят искусственный интеллект для анализа 22 новых направлений исследований. Таким образом, применение нейросети расширится до 29 направлений. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Алгоритмы научатся определять признаки туберкулеза, эмфиземы легких, инсульта, различных патологий на КТ брюшной полости и других заболеваний Анастасия Ракова заммэра Москвы

По ее словам, искусственный интеллект помогает рентгенологам в работе уже два года. Сейчас он выявляет заболевания по семи направлениям исследований.

Изначально нейросети применяли только для анализа снимков на наличие признаков COVID-19, но постепенно их функционал расширялся. За два года в эксперименте по внедрению искусственного интеллекта приняли участие 50 сервисов от 22 компаний-разработчиков из России и других стран.

5 000 000 снимков обработал искусственный интеллект в Москве за два года

На КТ грудной клетки нейросети умеют выявлять не только коронавирус, но и рак легкого, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, признаки ишемической болезни сердца. На рентгенографии и флюорографии искусственный интеллект способен увидеть патологии легких, на маммографии — рак молочной железы.

Как работают нейросети

Искусственный интеллект предварительно обрабатывает снимки и наносит на них разметку там, где требуется повышенное внимание рентгенолога. Сначала к специалистам направляются исследования, на которых с большей вероятностью будут обнаружены патологические изменения. Медики могут посмотреть как оригинальные снимкам, так и к изображения, обработанные нейросетями.

Искусственный интеллект не заменяет врача, но благодаря высокой точности цифрового помощника, среднее время описания лучевого исследования в Москве сократилось в 18 раз. Так, если в 2015 году процесс получения результата мог занимать более 4-5 суток, то сейчас от отправки снимков в систему до получения протокола рентгенолога могут проходить считанные минуты.

Как добавили в соцкомплексе, Москва на протяжении десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. На данный момент основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Все протоколы и изображения, сделанные сервисом искусственного интеллекта, также добавляются в электронную медицинскую карту, доступную на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в онлайн-режиме как врачам, так и самим пациентам.