Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ обнаружила в автомобиле россиянина 34 килограмма наркотиков

В Воронежской области ФСБ задержала мужчину, перевозившего в автомобиле 34 кг наркотиков

Фото: УФСБ по Воронежской области

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, в автомобиле которого было обнаружено 34 килограмма различных синтетических наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

В спецслужбе уточнили, что сотрудники ФСБ отрабатывали оперативную информацию. Перевозившего наркотики россиянина взяли с поличным на одном из участков трассы М-4 «Дон». Задержанным оказался 36-летний житель Ставрополя.

В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Мужчину заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что на Урале ФСБ задержала участников наркогруппировки с 45 килограммами мефедрона. Участники ОПГ организовали нарколабораторию и интернет-магазин во главе с лидером с Украины. В отношении пятерых задержанных возбуждено уголовное дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран
Одежда в стиле клоуна стала новым трендом
В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»
Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний
Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье
В московском музее избили девятилетнего ребенка
Макрон вновь позвонит Путину
Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Лавров заявил об укреплении России под санкциями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.