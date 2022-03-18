ФСБ обнаружила в автомобиле россиянина 34 килограмма наркотиков

В Воронежской области ФСБ задержала мужчину, перевозившего в автомобиле 34 кг наркотиков

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, в автомобиле которого было обнаружено 34 килограмма различных синтетических наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

В спецслужбе уточнили, что сотрудники ФСБ отрабатывали оперативную информацию. Перевозившего наркотики россиянина взяли с поличным на одном из участков трассы М-4 «Дон». Задержанным оказался 36-летний житель Ставрополя.

В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Мужчину заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что на Урале ФСБ задержала участников наркогруппировки с 45 килограммами мефедрона. Участники ОПГ организовали нарколабораторию и интернет-магазин во главе с лидером с Украины. В отношении пятерых задержанных возбуждено уголовное дело.