Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении стоянки украинских самолетов

Минобороны России сообщило об уничтожении ВС РФ стоянки с боевыми самолетами во Львове

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские военные с помощью высокоточного оружия нанесли удар по стоянке с украинскими военными самолетами под Львовом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Летательные аппараты находились на территории авиаремонтного завода. Помимо этого были уничтожены склады припасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.

По состоянию на пятницу, 18 марта, российские вооруженные силы уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы вооруженных сил Украины нанесли удар по Мелитополю с помощью ракет «Точка-У». Обе выпущенные ракеты были отбиты силами противовоздушной обороны, а ответный обстрел российских «Искандеров» уничтожил украинские позиции, с которых производился запуск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Путин в разговоре с Макроном заявил об обстрелах Украиной Донбасса
Нейросеть Google научилась проектировать процессоры
Макрон выразил Путину обеспокоенность обстрелами Мариуполя
Двое детей месяц блуждали в джунглях и выжили только на дождевой воде
Депутат Европарламента назвал лицемерием игнорирование начатых США войн
Власти Крыма передумали отменять маски
Обманутым дольщикам предложили выдавать сертификаты на жилье
Раскрыто фундаментальное математическое ограничение искусственного интеллекта
Европейцы расхотели вкладываться на бирже
Психолог дала совет по выходу из кризиса без потерь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.