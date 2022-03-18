Минобороны сообщило об уничтожении стоянки украинских самолетов

Минобороны России сообщило об уничтожении ВС РФ стоянки с боевыми самолетами во Львове

Российские военные с помощью высокоточного оружия нанесли удар по стоянке с украинскими военными самолетами под Львовом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Летательные аппараты находились на территории авиаремонтного завода. Помимо этого были уничтожены склады припасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.

По состоянию на пятницу, 18 марта, российские вооруженные силы уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы вооруженных сил Украины нанесли удар по Мелитополю с помощью ракет «Точка-У». Обе выпущенные ракеты были отбиты силами противовоздушной обороны, а ответный обстрел российских «Искандеров» уничтожил украинские позиции, с которых производился запуск.