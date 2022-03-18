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В Казахстане обеспокоились из-за поставок медикаментов с Украины

В Минздраве Казахстана выразили обеспокоенность дальнейшими поставками лекарств с Украины

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В Казахстане обеспокоены вопросом дальнейших поставок медикаментов с Украины. Об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният, ее слова приводит ТАСС.

Глава Минздрава заявила, что казахстанская сторона закупает у украинских производителей 25 наименований лекарственных средств, и выразила обеспокоенность по поводу дальнейших поставок этих препаратов из-за ситуации на Украине.

«40 процентов лекарственных препаратов, а мы закупаем 25 наименований с Украины, доставлены. Дальнейшие поставки сейчас находятся под вопросом, мы его будем рассматривать в рамках законодательства», — уточнила Гиният.

При этом глава ведомства отметила, что не наблюдает сложностей с поставками медикаментов из России, Белоруссии и Европы.

Ранее обеспокоенность возможным дефицитом лекарственных средств из-за ситуации на Украине высказывал глава Фармацевтического союза Киргизии Эрнис Асанов. По его словам, республика импортирует медикаменты из 30 стран мира, при этом доля российских и украинских поставок составляет порядка 60 процентов от общей массы импорта.

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Георгий Нестеров
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