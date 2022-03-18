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«Сколково» объявил об уходе Дворковича с поста председателя

Аркадий Дворкович уйдет с поста председателя фонда «Сколково»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Аркадий Дворкович объявил, что покидает пост председателя фонда «Сколково». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Дворкович решил сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе, в рамках «Большого Сколково».

Как отметил экс-председатель фонда, «Сколково» помог развитию множества успешных стартапов по основным технологическим направлениям — от безопасности до образования, от медицины до энергетики. Кроме того, фонд всегда был в авангарде инноваций в России. «И сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», — подчеркнул Дворкович.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» выступили за то, чтобы председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович был с позором уволен со своей должности. Данное требование связано с осуждением проведения спецоперации по демилитаризации Украины, которое Дворкович озвучил в западных СМИ.

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Сергей Истомин
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