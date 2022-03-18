В Госдуме оценили возможность полной блокировки YouTube

Депутат Госдумы Хинштейн выразил надежду, что Россия избежит полной блокировки YouTube

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн оценил возможность полной блокировки YouTube в России. По его мнению, этого не произойдет, если Google согласится на диалог со страной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат выразил надежду, что Россия избежит полной блокировки видеохостинга, поскольку это решение навредит пользователям в стране.

«У меня нет ответа на вопрос (...): будет ли заблокирован в России YouTube. Очень надеюсь, что нет. По крайней мере — не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи», — написал он.

Хинштейн подчеркнул, что де-юре решение принимают российские власти — прокуратура и Роскомнадзор, но де-факто оно зависит от самого сервиса, «а точнее — от владеющей им корпорации Google».

«Чего проще? Восстановите заблокированные каналы российских СМИ. (На сегодняшний день таковых уже 37!) Удалите бесчисленное множество фейков и противоправного контента, как того требует Роскомнадзор», — призвал депутат.

Парламентарий также выразил надежду, что Google уйдет с «тропы войны» и выберет адекватную, конструктивную точку зрения. Он отметил, что аудитория RuTube превысила порог в 20 миллионов пользователей и продолжает расти.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать видеохостинг YouTube 18 марта или на следующей неделе.