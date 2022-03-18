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Назван срок возможной блокировки YouTube в России

Роскомнадзор может заблокировать YouTube 18 марта или до конца следующей недели

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В России назвали срок возможной блокировки видеохостинга YouTube. Доступ к сервису могут ограничить в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

Источник, близкий к Роскомнадзору, заявил, что YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели. При этом он не исключил, что доступ к сервису могут начать ограничивать в пятницу, 18 марта.

Также собеседник рассказал, что видеохостинг должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но из-за ситуации вокруг компании Meta блокировку перенесли.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Также ведомство потребовало возбудить дело против корпорации в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

Поводом стало сообщение о том, что Meta собирается временно разрешить принадлежащим ей социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

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Евгения Наумова
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