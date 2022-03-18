Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

«Золотому» штату США предсказали продолжительную мегазасуху

Синоптики спрогнозировали продолжение рекордной засухи на западе США

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Многолетняя мегазасуха, которая истощила водохранилища на западе США и выжгла земли в плодородных долинах «золотого» штата Калифорния, не закончится в ближайшем будущем. Продолжение рекордной засухи предсказали в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований, сообщает Bloomberg.

Согласно прогнозу синоптиков, региону предстоит еще один засушливый весенне-летний сезон. С апреля по июнь ожидаются небольшой дождь или снег в Северной Калифорнии, Орегоне, Техасе и на побережье Мексиканского залива. Более высокие температуры будут распространяться на большую часть прилегающих территорий, за исключением некоторых частей северо-запада Тихого океана.

Материалы по теме:
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта
Зов природы. Как отказ от рождения детей стал способом спасения планеты?
Зов природы.Как отказ от рождения детей стал способом спасения планеты?
9 марта

«Почти 60 процентов континентальной части США испытывает засуху от незначительной до экстремальной, это самая большая площадь засухи в США с 2013 года», — заявил синоптик из Центра прогнозирования климата Джон Готтшалк.

Сухая земля станет причиной еще одного жаркого лета на западе страны, так как недостаток влаги в почве позволит солнечной энергии нагревать воздух, а не испарять воду. Это может привести к дальнейшим проблемам с электросетями: из-за жары уже отключали электроэнергию в Калифорнии в 2020 году. В настоящее время почти 90 процентов девяти западных штатов охвачены засухой, включая всю Калифорнию, Неваду и Юту, а также почти 99 процентов штата Нью-Мексико.

Ранее в марте уже сообщалось, что над Калифорнией нависла угрозы рекордной засухи. Начало года в штате стало самым засушливым за столетие. По состоянию на 1 марта, общий снежный покров в штате составлял всего 63 процента от среднего уровня.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран
Одежда в стиле клоуна стала новым трендом
В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»
Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний
Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье
В московском музее избили девятилетнего ребенка
Макрон вновь позвонит Путину
Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Лавров заявил об укреплении России под санкциями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.