Правительство хочет ввести рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ

«Известия» сообщают о планах правительства России ввести рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ

Правительство России планирует ввести рассрочку на установку счетчиков электричества, тепла и воды для поддержки бизнеса и граждан. Об этом сообщают «Известия», ссылающиеся на материалы рабочей версии плана кабмина.

Согласно данному документу, правительство планирует поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан и управляющих компаний, а также не вовремя проведенную проверку счетчиков, вышедших из срока годности.

Помимо этого, кабмин собирается выделить из федерального бюджета 269,2 млрд рублей на льготные ипотечные программы, субсидирование проектного финансирования предусматривает 35 миллиардов.

Также до 31 марта 2022 года власти планируют установить норму аванса для регоператоров капитального ремонта на оплату работ подрядчиков – свыше 30 установленных на сегодняшний день процентов.

Перечисленные меры должны быть утверждены до 28 марта.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2022 году в России станут по-новому рассчитывать штрафы и пени за просрочку платежей за жилое помещение, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а также взносов за капитальный ремонт.