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Штрафы за просрочку коммунальных платежей станут рассчитывать по-новому

Пени и штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ перестанут зависеть от ключевой ставки ЦБ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2022 году в России станут по-новому рассчитывать штрафы и пени за просрочку платежей за жилое помещение, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а также взносов за капитальный ремонт. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, пишет РБК.

Обычно размер штрафов за неполную и несвоевременную оплату жилья и коммунальных услуг рассчитывают с учетом ключевой ставки Центробанка (ЦБ) на день фактического внесения средств. По новым правилам, сумма взноса перестанет зависеть от этого показателя — так получится не допустить роста размера штрафов и пени с повышением ставки ЦБ до 20 процентов.

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Кроме того, принятый документ дает возможность вводить мораторий на поверку счетчиков — россиянам не назначат пени и штрафы, если они не установили или не заменили приборы учета коммунальных услуг. Подобный мораторий на пени и штрафы за просрочку оплаты за ЖКУ, жилье и капремонт уже вводили в России в начале пандемии коронавируса — он действовал с апреля 2020 года по январь 2021-го.

Ранее в марте депутаты из комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили освободить от уплаты коммунальных услуг многодетные семьи. Для этой категории граждан авторы инициативы предусмотрели субсидии в размере 100 процентов платы за ЖКУ. Депутаты также предложили субсидировать 70 процентов стоимости ЖКУ гражданам старше 65 лет.

Нина Ташевская
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