Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России захотели освободить многодетные семьи от уплаты ЖКХ

В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям субсидии в размере 100% платы за ЖКУ

Фото: РИА Новости

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили меры поддержки россиян и бизнеса в кризисный период. В частности, депутаты предложили освободить многодетные семьи от уплаты ЖКУ и субсидировать 70 процентов стоимости ЖКУ гражданам старше 65 лет, сообщают «Известия».

Зампредседателя комитета Светлана Разворотнева пояснила, что депутаты предложили многодетным семьям субсидии в размере 100 процентов платы за ЖКУ. Кроме того, парламентарии захотели отменить комиссию банков при оплате этих услуг, а для управляющих компаний (УК) ее призвали ограничить до 0,1 процента. Инициативы уже направили в Минстрой, в ближайшее время их представят в правительстве.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

Депутаты также выступили за введение субсидий на оплату ЖКУ семьям с безработными и предложили отвязать размер пени от ключевой ставки Центробанка для граждан и УК. По мнению Разворотневой, следует разработать иной способ расчета пени. Другой член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский назвал правильными все меры поддержки граждан.

«При этом, поскольку региональные бюджеты будут испытывать серьезную нагрузку в связи с выпадением части доходов из-за нарушения логистических цепочек и экспорта, меры поддержки должны учитывать отсутствие профицита у субъектов», — подчеркнул он.

Ранее в России назвали средний размер чека за ЖКУ. Он составляет 3405 рублей, по данным банка «Русский стандарт».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России захотели национализировать «Макдоналдс» и Apple
Посол России призвал США свернуть незаконные работы в области военной биологии
Производитель пива Carlsberg приостановил производство в России
Найдены новые доказательства существования воды и ветра на Марсе
Грузовая авиакомпания остановила полеты из-за санкций
Россияне вспомнили работу московского книжного магазина в СССР
Россиян предупредили о возможности исчезновения голливудских фильмов
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе перешел в промоушен Нурмагомедова
Стала известна личность купившего дом Леонардо Ди Каприо
Фотография «Макдоналдса» озадачила пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.