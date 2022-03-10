В России захотели освободить многодетные семьи от уплаты ЖКХ

В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям субсидии в размере 100% платы за ЖКУ

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили меры поддержки россиян и бизнеса в кризисный период. В частности, депутаты предложили освободить многодетные семьи от уплаты ЖКУ и субсидировать 70 процентов стоимости ЖКУ гражданам старше 65 лет, сообщают «Известия».

Зампредседателя комитета Светлана Разворотнева пояснила, что депутаты предложили многодетным семьям субсидии в размере 100 процентов платы за ЖКУ. Кроме того, парламентарии захотели отменить комиссию банков при оплате этих услуг, а для управляющих компаний (УК) ее призвали ограничить до 0,1 процента. Инициативы уже направили в Минстрой, в ближайшее время их представят в правительстве.

Депутаты также выступили за введение субсидий на оплату ЖКУ семьям с безработными и предложили отвязать размер пени от ключевой ставки Центробанка для граждан и УК. По мнению Разворотневой, следует разработать иной способ расчета пени. Другой член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский назвал правильными все меры поддержки граждан.

«При этом, поскольку региональные бюджеты будут испытывать серьезную нагрузку в связи с выпадением части доходов из-за нарушения логистических цепочек и экспорта, меры поддержки должны учитывать отсутствие профицита у субъектов», — подчеркнул он.

Ранее в России назвали средний размер чека за ЖКУ. Он составляет 3405 рублей, по данным банка «Русский стандарт».