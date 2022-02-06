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Назван средний размер чека за ЖКУ в России

По данным «Русского стандарта», средний размер чека за ЖКУ в России составил 3405 рублей

Фото: Shutterstock

Средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России в 2021 году составил 3405 рублей. Такая сумма названа в исследовании банка «Русский стандарт», которое публикует РИА Новости.

Эксперты изучили чеки на ЖКУ, которые оплачивают пользователи мобильного банка, и сравнили результаты с суммами за 2020 год. Рост ценника за год составил чуть более 200 рублей — в 2020-м россияне в среднем отдавали 3168 рублей за ЖКУ.

По мнению аналитиков, разница сумм объясняется тем, что в 2019-2020 году зима была теплой, и батареи в домах не приходилось сильно нагревать. Однако следующая зима стала холодной и снежной, поэтому расходы на отопление возросли.

Городами с самыми высокими чеками за ЖКУ стали Набережные Челны (4772 рубля), Тюмень (3880 рублей), Москва (3475 рублей), Тольятти (3414 рублей) и Санкт-Петербург (2806 рублей).

Ранее президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева рассказала, что число получателей адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) при переходе на экономически обоснованные тарифы может увеличиться до 11 миллионов семей.

Варвара Кошечкина
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