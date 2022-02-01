Миллионам российских семей предсказали субсидии на оплату услуг ЖКХ

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева в беседе с РИА Новости предсказала, что число получателей адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) при переходе на экономически обоснованные тарифы может увеличиться до 11 миллионов семей.

Реформа по доведению тарифов на услуги ЖКХ до экономически обоснованных, анонсированная вице-премьером Маратом Хуснуллиным, предполагает устанавливать цены на услуги для граждан исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом нуждающимся гражданам планируется компенсировать расходы адресной поддержкой.

Как подсчитал фонд, при росте цен на ЖКУ на 20 процентов возможны два сценария. Первый предполагает сохранение регионального стандарта максимальной доли расходов на ЖКУ в семейном доходе, который учитывается при предоставлении гражданам адресных субсидий, на уровне от 10 до 22 процентов в зависимости от региона, при втором сценарии во всех регионах он не будет превышать 15 процентов, рассказала экономист.

«По первому сценарию на каждый дополнительный бюджетный рубль на выплату адресных субсидий семьям с низкими доходами, на компенсацию льгот и на финансирование бюджетных организаций мы получаем четыре рубля, по второму - 2,6», — сказала Косарева. Она пояснила, что число получателей адресной помощи вырастет в первом случае в 1,8 раза — до 6,8 миллиона семей, во втором - втрое, до 11 миллионов.

Косарева добавила, что бюджетные расходы на субсидии увеличатся на 110 или 245 миллиардов рублей в год. Если, помимо получателей субсидий, учитывать еще и льготников, которые платят половину стоимости услуг ЖКХ, получится 150 и 285 миллиардов соответственно. В то же время доходы организаций коммунальной сферы могут вырасти до 977 миллиардов рублей в год, в том числе 335 миллиардов — за счет платежей населения. «Получается, с новыми тарифами мы можем получить почти триллион рублей ежегодно», — пришла к выводу Косарева. Главное, отметила она, чтобы «деньги не растворились в этих долгах, а реально пошли на модернизацию инфраструктуры».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил нескольким ведомствам проработать вопрос об усилении адресной поддержки россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Вопросом по поручению правительства займутся Минстрой, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и ФАС. Мера связана с совершенствованием тарифного регулирования: устанавливать цены на услуги для граждан планируется исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Отмечается, что речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных.