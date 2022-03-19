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Минобороны России заявило об уничтожении ВКС 59 военных объектов на Украине

Минобороны России: армейская авиация за день уничтожила 59 военных объектов на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России за день уничтожили 59 украинских военных объектов. Об этом в субботу, 19 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация поразила три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, две радиолокационные станции, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также другие цели. Помимо этого, в ведомстве рассказали, что беспилотник «Форпост-РУ» уничтожил локатор комплекса С-300, а российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Ранее официальный представитель Минобороны со ссылкой на офицера Службы безопасности Украины (СБУ), который добровольно сдался военнослужащим Вооруженных сил России, заявил о том, что члены украинского нацбатальона «Азов» планировали устроить серию терактов во Львове. По его словам, указанный офицер СБУ работал в главном управлении ведомства по Донецкой и Луганской областям и лично принимал участие в подготовке диверсионных групп, которые должны были организовать теракты на территориях, освобожденных от националистов.

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Марина Совина
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