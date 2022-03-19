Сдавшийся офицер СБУ сообщил о планировавшихся терактах во Львове

Минобороны заявило, что сдавшийся офицер СБУ рассказал о подготовке терактов во Львове

Члены украинского нацбатальона «Азов» планировали устроить серию терактов во Львове. Об этом российской стороне стало известно от офицера Службы безопасности Украины (СБУ), который добровольно сдался военнослужащим Вооруженных сил России, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, указанный офицер СБУ работал в главном управлении ведомства по Донецкой и Луганской областям и лично принимал участие в подготовке диверсионных групп, которые должны были организовать теракты на территориях, освобожденных от националистов. Таким образом, он смог предоставить детальную информацию о тех, кто был привлечен СБУ к выполнению данных задач.